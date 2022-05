Neun Spiele ohne Sieg, seit Wochen auf Platz 17 der Fußball-Bundesliga: Will man da einem Bielefelder Arminen einen gewissen Grad Schwermut übel nehmen?

Psychologe und „Papa“: Wie Arminias Interimstrainer Kostmann den Abstieg verhindern will

Interimstrainer Marco Kostmann versucht sich zwei Spieltage vor Schluss mehr denn je als Psychologe. „Ich will die Spieler aus ihrer Lethargie holen, dass alles immer so schwer ist. Es ist nicht alles schwer. Wir verbringen hier auch Lebenszeit, die müssen wir uns doch nicht total scheiße machen“, sagt der 56-Jährige. Kostmann, nach der Entlassung von Frank Kramer vor knapp zwei Wochen vom Torwartcoach zum Cheftrainer bis Saisonende befördert, will seinen „Hang zu Psychologie“ einbringen.