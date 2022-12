Wie Wout Weghorst nach Arminia auch Argentinien düpierte

Wer hätte gedacht, dass der DSC Arminia Bielefeld im Viertelfinale dieser Fußball-Weltmeisterschaft in Katar noch einmal eine so viel beachtete Nebenrolle spielen würde?

Wout Weghorst sei Dank. Der Stürmer und die niederländische Nationalmannschaft haben bei ihrer letztlich erfolglosen Aufholjagd im WM-Viertelfinale am späten Freitagabend gegen Argentinien einen alten Freistoß-Trick des VfL Wolfsburg wiederholt, der im Jahr 2020 beim 2:1-Heimerfolg der Niedersachsen gegen Arminia Bielefeld zum Erfolg führte und zudem große Aufmerksamkeit auf sich zog.

Eine eigene Mauer neben der des Gegners aufstellen, den Ball flach an den Abwehrspielern vorbei in den Strafraum schieben anstatt aus aussichtsreicher Position direkt zu schießen und dort dann mehr oder weniger freie Bahn aufs Tor haben: Genauso wie für die Niederlande gegen Argentinien traf Weghorst für den VfL auch schon gegen Arminia.

„ Wir wussten, dass Weghorst vor ein paar Jahren schon einmal so in der Bundesliga getroffen hat. “ Stürmerkollege Luuk de Jong

„Wir wussten, dass Weghorst vor ein paar Jahren schon einmal so in der Bundesliga getroffen hat. Also haben wir das noch einmal versucht und es hat geklappt. Leider war das nicht genug“, sagte sein Stürmerkollege Luuk de Jong, der ebenfalls einmal in Deutschland für Borussia Mönchengladbach spielte.

Die Niederländer lagen am Freitag bereits mit 0:2 zurück, als Weghorst in der 78. Minute eingewechselt wurde. Fünf Minuten später traf der 30-Jährige zum 1:2, in der elften Minute der Nachspielzeit verwertete er besagte Freistoß-Vorlage von Teun Koopmeiners zum 2:2. In Wolfsburg hatte damals Maximilian Arnold als Vorbereiter fungiert. Im Elfmeterschießen verloren Weghorst und Co. gegen Lionel Messis Argentinier jedoch mit 3:4 und schieden aus.

Gegen Bielefeld hatten die Wölfe die Partie seinerzeit mit 2:1 für sich entscheiden können. Arnold hatte auf 2:0 erhöht, ehe kurz vor Schluss Sven Schipplock für den DSC der Treffer zum 1:2-Endstand gelang.

Weghorst spielt nach seinem Abschied aus Wolfsburg im Januar 2022 und einem kurzen Zwischenstopp beim englischen Klub FC Burnley seit dieser Saison für Besiktas Istanbul in der Türkei.