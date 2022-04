"Wir sind noch nicht abgestiegen"

Auch gegen den FC Bayern München hat es nicht geklappt, wenig überraschend hat Arminia Bielefeld gegen den deutschen Rekordmeister verloren. 0:3 hieß es am Ostersonntag in der Schüco-Arena. Die Beteiligten wollten danach das Positive mitnehmen. Zudem waren die Gedanken bei einem DSC-Fan, der auf der Südtribüne reanimiert werden musste.

Wie Pressesprecher Daniel Mucha eingangs der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte, sei zum Glück ein Arzt in der Nähe des Fans gewesen, so dass dieser direkt reanimiert werden konnte. Der Fan sei stabil und ins Krankenhaus gebracht worden. Allein aus diesem Grund sei der Support von der Südtribüne in der Schlussphase eingestellt worden, weil viele Arminia-Anhänger das Drama hautnah miterleben mussten. Das teilten zwei Fans auch kurz nach Abpfiff den Bielefelder Spielern auf dem Feld mit.