Wird Arminia Bielefeld noch auf dem Transfermarkt aktiv?

Der Countdown läuft: Am Dienstag um 18 Uhr schließt das Winter-Transferfenster. Bis dahin besteht für Zweitligist Arminia Bielefeld noch die Möglichkeit, Veränderungen am Kader vorzunehmen. Am Montagabend gab der Verein nur ein neues Leihgeschäft bei Vladislav Cherny bekannt.

Bisher hat sich in diesem Winter relativ wenig beim DSC getan. Theo Corbeanu wurde vom englischen Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers ausgeliehen und Christopher Schepp vom Regionalligisten BW Lohne verpflichtet. Auf der Seite der Abgänge stehen Torhüter Stefanos Kapino (Miedz Liegnitz) sowie Mateo Klimowicz (xxx), dessen Leihe vorzeitig beendet wurde.

Wer das Heimspiel der Arminia am Sonntag gegen Sandhausen beobachtete, dürfte zu dem Ergebnis gekommen sein, dass dem Tabellenvorletzten noch die eine oder andere Verstärkung gut tun würde. Fakt ist: Große Transfers werden in wirtschaftlicher Hinsicht nicht realisierbar sein. Die Verpflichtung punktueller Alternativen dagegen vielleicht schon.

„ Wir haben ja noch ein paar Stunden, in denen was passieren kann “ DSC-Trainer Daniel Scherning

„Direkt nach dem Spiel ist das jetzt nicht mein Thema. Wir müssen das Spiel analysieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Das werden wir intern besprechen“, sagte Cheftrainer Daniel Scherning am Sonntag und verwies auf die verbleibende Transfer-Möglichkeit bis zum heutigen Abend: „Wir haben ja noch ein paar Stunden, in denen was passieren kann.“

Ähnlich klang es in der vergangenen Woche bei Sport-Geschäftsführer Samir Arabi - allerdings vor allem in Bezug auf mögliche Abgänge von Leistungsträgern: „Solange das Transferfenster geöffnet ist, kann immer eine außergewöhnliche Situation eintreten, mit der man sich dann auseinandersetzen müsste.“ Zu erwarten ist bis zum Transferschluss auch noch ein Abgang von Burak Ince, für den die passende Lösung gesucht wurde. Beispielsweise durch ein Leihgeschäft könnte der junge Profi Spielpraxis sammeln.

Eine veränderte Situation ergibt sich bei Vladislav Cherny. Der 19-Jährige war Ende Juli 2022 zum FC Schaffhausen in die Schweiz verliehen worden. Dort kam er aber nur zu zwölf Einsätzen (neun in der 2. Liga, drei im Pokal). Die Leihe wurde vorzeitig beendet, wie der Verein am Montagabend bekannt gab.

Für Cherny geht es direkt weiter zum Regionalliga-Elften SC Wiedenbrück. Dort trifft er mit Trainer Daniel Brinkmann auf einen ehemaligen Arminia-Profi.