Wo Arminia in der DFL ein Wörtchen mitredet

Bielefeld

In den sportpolitischen Fragen der Deutschen Fußball Liga (DFL) war Arminia Bielefeld in den vergangenen Jahren praktisch außen vor. Doch seit dieser Saison ist das ganz anders. In Samir Arabi (43) und Christoph Wortmann (46) sind beide Geschäftsführer des Fußball-Zweitligisten in wichtigen Kommissionen des Dachverbandes vertreten.