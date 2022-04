Wolfsburger Drillinge gehen viral

Nach dem Spiel in der Fußball-Bundesliga flimmerten ihre Gesichter über die Bildschirme. Kameras hatten die drei VfL-Fans auf der Tribüne eingefangen, Screenshots der Szene wurden in den sozialen Netzwerken geteilt. So wurden sie unfreiwillig zur Berühmtheit. Schon in der ARD-„Sportschau“ sahen sich Phillip, Michel und Dennis im TV. „Plötzlich waren wir da zu sehen“, sagte Michel der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“: „Das war echt überraschend“.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar