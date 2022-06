Arminia Bielefeld investiert zehn Millionen in Trainingszentrum

Bauarbeiten an der Friedrich-Hagemann-Straße starten Anfang Juli

Bielefeld

Sportlich ist Arminia Bielefeld in die zweite Liga abgestiegen, aber die Infrastruktur auf dem Trainingsgelände an der Friedrich-Hagemann-Straße soll bald erstklassig sein: Anfang Juli beginnen die Arbeiten an einem zehn Millionen Euro teuren Gebäude mit Verwaltungsräumen, Athletik- und Fitnessbereich sowie modernen Umkleidekabinen.

Von Gunnar Feicht