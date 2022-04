Zieht Arminia den VfL Wolfsburg mit in den Schlamassel?

Noch trennen die Teams in der Tabelle fünf Punkte - Wimmer im Fokus

Bielefeld

Drückt der VfL Wolfsburg den DSC Arminia Bielefeld noch ein Stückchen tiefer in den Keller? Oder gelingt es den Ostwestfalen, die Niedersachsen mit in den Bibber-Bereich der Fußball-Bundesligatabelle hinunterziehen? Das Duell des 14. gegen den 16. an diesem Samstag birgt Spannung.

Von Dirk Schuster