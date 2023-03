Arminia: Jetzt geht es um die Zukunft von Trainer Daniel Scherning

Bielefeld

Samir Arabi ist nicht mehr Sport-Geschäftsführer von Arminia Bielefeld. Welche Auswirkungen diese Personalentscheidung kurzfristig auf das Geschehen auf dem Rasen haben soll, mag sich noch nicht so recht erschließen. Womöglich hat Arminia auch nur den zweiten Schritt dem ersten vorgezogen. Denn der nächste könnte in Form der Freistellung von Trainer Daniel Scherning am Dienstag folgen.