Zweite Bundesliga: Spieltage 3 bis 9 terminiert

Die festen Termine für die Spieltage 3 bis 9 der 2. Bundesliga stehen fest. So bestreitet der DSC Arminia Bielefeld sein Auswärtsspiel in Rostock am Samstag, 6. August, um 20.30 Uhr. Der SC Paderborn muss bereits um 13 Uhr gegen Hannover 96 ran.

Arminia spielt am Samstagabend in Rostock, der SCP empfängt Hannover 96

Symbolbild: Die DFL hat die Spieltage 3 bis 9 in der Zweiten Bundesliga terminiert.

3. Spieltag

Samstag, 06.08.2022, 13.00 SC Paderborn - Hannover 96

Samstag, 06.08.2022, 20.30 FC Hansa Rostock - DSC Arminia

4. Spieltag

Freitag, 12.08.2022, 18.30 1. FC Kaiserslautern - SC Paderborn

Samstag, 13.08.2022, 13.00 DSC Arminia- Hamburger SV

5. Spieltag

Samstag, 20.08.2022, 13.00 SC Paderborn - Holstein Kiel

Sonntag, 21.08.2022, 13.30 1. FC Heidenheim - DSC Arminia

6. Spieltag

Freitag, 26.08.2022, 18.30 DSC Arminia - Eintracht Braunschweig

Samstag, 27.08.2022, 13.00 FC St. Pauli - SC Paderborn

7. Spieltag

Samstag, 03.09.2022, 13.00 SC Paderborn - 1. FC Magdeburg

Sonntag, 04.09.2022, 13.30 Darmstadt 98 - DSC Arminia

8. Spieltag

Freitag, 09.09.2022, 18.30 1. FC Nürnberg - DSC Arminia

Samstag, 10.09.2022, 13.00 SC Paderborn - SSV Jahn Regensburg

9. Spieltag

Samstag, 17.09.2022, 13.00 DSC Arminia - Holstein Kiel

Sonntag, 18.09.2022, 13.30 Greuther Fürth - SC Paderborn

Spieltage 1 und 2

Bereits terminiert waren die Spiele der ersten beiden Spieltage: So muss der DSC Arminia Bielefeld am Samstag, 16.07., um 13 Uhr beim SV Sandhausen antreten. Tags drauf am 17. Juli, um 13.30 Uhr empfängt der SC Paderborn daheim den Karlsruher SC.

Am Freitag, 22. Juli, spielt der SCP um 18.30 Uhr bei Fortuna Düsseldorf. In der Schüco Arena spielt Arminia Bielefeld am Sonntag, 24. Juli, um 13.30 gegen den SSV Jahn Regensburg.

Hier geht es zu den zeitgenauen Ansetzungen aller Partien an den ersten beiden Spieltagen.

Mitte Juni hatte die DFL bereits die Spielpläne für die neue Saison in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga vorgestellt.