2:0 trotz Rot gegen Klos: Arminia schafft die Überraschung

Serra und Okugawa treffen beim Sieg in Leipzig - positive Corona-Tests bestätigt

Leipzig/Bielefeld

Arminia Bielefeld hat die große Überraschung geschafft. Der Tabellenvorletzte der Fußball-Bundesliga gewann am Samstag mit 2:0 (0:0) beim hohen Favoriten RB Leipzig - und das in Unterzahl. Fabian Klos sah Rot (70.). Zudem musste der DSC im letzten Spiel des Jahres auf zwei Stammkräfte verzichten, die sich aufgrund positiver Corona-Tests in häusliche Quarantäne begeben mussten.

Von Dirk Schuster