Am Treuebekenntnis zu Kramer ändert sich nichts

Bielefeld

Arminia Bielefelds erschreckend schwacher Auftritt bei der 0:2-Niederlage am Samstag im Fußball-Bundesligaspiel bei Hertha BSC ändert nichts an der Gültigkeit des Treuebekenntnisses zu Trainer Frank Kramer. Das betonte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi am Sonntagvormittag.

Von Dirk Schuster