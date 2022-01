Andrade kehrt spät zurück

Die Frage nach der Wahl des Stoßstürmers hat Frank Kramer am Freitagabend in Frankfurt mit Janni Serra beantwortet. Der 23 Jahre alte Ex-Kieler rotierte wie erwartet für Bryan Lasme in die Bielefelder Startformation. Lasme saß ebenso wie Fabian Klos zunächst auf der Bank. Routinier Klos hatte zuvor eine zwei Spiele umfassende Rotsperre abgesessen und und kehrte in den Kader zurück.

„Wir haben in den letzten vier Spielen jeweils doppelt getroffen und somit acht Tore erzielt. Dafür haben wir vorher fast zehn Spiele gebraucht. Insofern entwickelt sich die Mannschaft weiter“, hatte DSC-Sportchef Samir Arabi vor der Partie bei Dazn vorgerechnet in der Hoffnung, dass das in Frankfurt so weitergehen würde. Und genau so kam es dann auch.



Im zentralen Mittelfeld setzte Coach Kramer erneut auf das Duo Sebastian Vasiliadis und Alessandro Schöpf. DSC-Kapitän Manuel Prietl, der zuvor gegen Greuther Fürth (2:2) als Einwechselspieler sein Comeback gegeben hatte, saß nicht einmal auf der Bank. Vermutlich hatte der 30-Jährige noch mit den Nachwehen seiner Corona-Infektion zu kämpfen, die ihn vor dem Fürth-Spiel für zwei Partien außer Gefecht gesetzt hatte. Auf der Position des linken Verteidigers erhielt erneut der gegen Fürth unglücklich agierende Andres Andrade den Vorzug gegenüber Jacob Laursen.

Apropos Andrade: Der 23-Jährige hatte vor der Partie eine Einladung zu den drei WM-Qualifikationsspielen mit der Nationalmannschaft Panamas in Costa Rica, gegen Jamaika und am 3. Februar in Mexiko erhalten.

Zwei Tage später geht es für Arminia und Andrade dann schon in der Bundesliga weiter. Am Samstag, 5. Februar, gastiert Borussia Mönchengladbach in der Schüco-Arena. Dann soll für den DSC der zweite Heimsieg der Saison her.