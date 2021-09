Arabi: „Denke, jetzt ist mal alles geklärt“

Verschiedene Medien hatten wiederholt berichtet, dass es Arabi für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 500.000 Euro bereits im November zum 1. FC Köln ziehen könnte. Auf die Frage, ob er auch im Dezember noch Sport-Geschäftsführer bei Arminia sein werde, antwortete er am Donnerstag: „Ich weiß doch gar nicht in dieser verrückten Fußballwelt, ob nicht irgendwas was kommt im Dezember oder Januar, womit man sich auseinandersetzen möchte. Stand jetzt ist es nicht der Fall.“

