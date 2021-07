Arminen üben sich im Kickboxen

Ellmau

Immer Fußball? Im Trainingslager von Arminia Bielefeld in Österreich war am Dienstag Abwechslung angesagt. Trainer Frank Kramer hatte den Kontakt zum 22-maligen Kickbox-Weltmeister Dardan Morina (31, Kampfname: The Gladiator) aus Ingolstadt hergestellt.

Von Jens Brinkmeier