Arminia 1:1 - das Warten geht weiter

Bielefeld

Es bleibt dabei: Arminia Bielefeld kann in dieser Saison zu Hause einfach nicht gewinnen. Am Samstag reichte es für den Fußball-Bundesligisten in der Schüco-Arena nur zu einem 1:1 (0:1) gegen den 1. FC Köln. Einwechselspieler Bryan Lasme (59.) glich den Pausenrückstand (Salih Özcan, 17.) aus.

Von Dirk Schuster