Arminia weiter sieglos

Arminia Bielefeld wartet auch nach acht Spieltagen auf den ersten Saisonsieg. Im Kellerduell beim FC Augsburg holte der DSC am Sonntagabend ein 1:1 (0:1) und damit den fünften Punkt. Nach einer schwachen Leistung der Arminen in der ersten Halbzeit rettete Jacob Laursen den Gästen mit seinem sehenswerten Tor in der 77. Minute einen Punkt. Weil aber der VfL Bochum am Samstag 1:0 in Fürth gewann, rutschte Bielefeld auf den vorletzten Platz ab.

Überraschung eine Stunde vor dem Anpfiff, als die Aufstellungen bekannt wurden: Fabian Klos musste auf die Bank, für ihn feierte Neuzugang Janni Serra sein Startelfdebüt beim DSC. Trainer Frank Kramer erklärte das - nach drei Spielen ohne Treffer - vor dem Anpfiff bei Dazn so: "Falls wir in der Schlussphase einen Tanker brauchen, ist Fabi da. Er ist einer für die Crunchtime und unheimlich wichtig für die Mannschaft. Janni ist bei 100 Prozent und hat sich die Startelf verdient." Außerdem kehrte wie erwartet Jacob Laursen anstelle von Lennart Czyborra zurück, im defensiven Mittelfeld begann Fabian Kunze für Alessandro Schöpf. Auch für Kunze war es das Startelfdebüt in dieser Spielzeit. Taktisch zeigte sich Bielefeld in einem 5-3-2-System.



Bei den Augsburgern stand Ex-Armine Arne Maier - in der Vorsaison auf Leihbasis beim DSC - in der Anfangsformation. Stürmer Sergio Cordova, ebenfalls im vorigen Jahr in Bielefeld, saß zunächst auf der FCA-Bank. Sowohl Augsburg als auch der DSC hatten in den ersten sieben Saisonspielen lediglich jeweils drei Tore erzielt. Kramer verriet, im Training seien "Abschlüsse, Abschlüsse, Abschlüsse" geübt worden. Es müsse sich eine Selbstverständlichkeit vor dem gegnerischen Tor einstellen. "Der Knoten wird aufgehen", zeigte sich der 49-Jährige vor dem Anpfiff überzeugt.



Am Sonntag ging der Knoten aber zunächst fast bei den Gastgebern auf. Nach einem Eckball brachte Tobias Strobl den Ball per Kopf und Schulter gefährlich aufs Tor, doch Stefan Ortega Moreno war zur Stelle (8. Minute). Die erste Chance des DSC hatte Serra, der nach schöner Vorarbeit von Patrick Wimmer aber nicht zum Abschluss kam (14.). Die Fuggerstädter waren abe gefährlicher. Daniel Caligiuri versuchte es mit einem Linksschuss, doch Ortega Moreno parierte stark (18.). Bei der anschließenden Ecke klingelte es aber doch: Caligiuri brachte den Ball in die Mitte, wo Reece Oxford per Kopf das 1:0 besorgte (19.).



Nach der Führung hatten die Augsburger die Spielkontrolle, während den Arminen in der Offensive herzlich wenig einfiel. Bis zur Pause gab es keine Torchance mehr. Kramer brachte mit Beginn des zweiten Durchgangs zwei Neue: Schöpf ersetzte Okugawa, Edimilson Fernandes kam für Wimmer. Fernandes, aus Mainz nach Bielefeld gekommen, führte sich mit einer ordentlichen Flanke ein, doch Serra kam nicht an den Ball (48.). Nach einem Foul an Schöpf trat Robin Hack den Freistoß, der Ball landete auf dem Tornetz (51.). Immerhin: Arminia tauchte mal in der Offensive auf.



In der 64. Minute kam dann "Tanker" Klos für den bemühten, aber wirkungslosen Serra. Doch die bis dahin beste Chance der zweiten Hälfte hatte ein Ex-Armine: Nach Vorarbeit von Caligiuri zwang Maier DSC-Keeper Ortega Moreno zu einer Fußabwehr (68.). Dann aber, praktisch aus dem Nichts und nach einem langen Einwurf, der zu kurz abgewehrt wurde, landete der Ball bei Jacob Laursen. Der nahm die Kugel volley und traf sehenswert zum Ausgleich (77.).



08. Spieltag: FC Augsburg vs. DSC Arminia (1:1) Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke

Die Bielefelder Freude schien nur sehr kurz zu dauern, denn im Gegenzug gelang Augsburg das 2:1. Doch der Treffer von Jan Moravek wurde nicht anerkannt, weil Cordova zuvor im Abseits gestanden hatte (78.). Glück für den DSC. In der Nachspielzeit hatte Klos noch eine Chance (90.+2), dann war Schluss.



Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford - Caligiuri (85. Sarenren Bazee), Maier, Strobl, Pedersen (78. Iago) - Vargas (66. Cordova) - Zeqiri (66. Moravek), Hahn (85. Finnbogason)



Bielefeld: Ortega Moreno - Wimmer (46. Fernandes), Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Prietl, Kunze - Okugawa (46. Schöpf) - Hack (88. Krüger), Serra (64. Klos)



Schiedsrichter: Schröder (Hannover)



Zuschauer: 17.500 (ausverkauft)



Tore: 1:0 Oxford (19.), 1:1 Laursen (77.)



Gelbe Karten: Vargas, Hahn (2), Sportdirektor Reuter, Cordova / Wimmer (3)