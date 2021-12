Arminia bei Kapino in sicheren Händen

Der DSC kann sich in Leipzig auf Ortega Morenos Vertreter verlassen

Angesichts der jüngsten Gerüchte um einen möglichen Verkauf des Bielefelder Stammtorwarts bereits in diesem Winter war es für den DSC beruhigend zu erleben, wie souverän Kapino seine Feuertaufe beim 2:0-Sieg am Samstag in Leipzig bestand.