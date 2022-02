Nachdem Arminia Bielefelds Japaner zwischen dem 16. und dem 19. Spieltag in jeder Partie getroffen hatte, ging er sowohl beim 2:0-Erfolg in Frankfurt als auch zuletzt beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach leer aus. „Masaya hat brutal viel defensiv arbeiten müssen. Was der zuläuft an Passwegen… Da bleibt der offensive Drang manchmal gehemmt. Er hatte nicht so viele Situationen zum gegnerischen Tor. Das lag auch an den Gladbachern“, erklärt Trainer Frank Kramer. Man dürfe Okugawa „nicht aufbürden, dass er in jedem Spiel treffen muss“. Der 25-Jährige sei für Arminia „ein ganz wertvoller Spieler“.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen