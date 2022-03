Arminia braucht einen Plan B

Nur ein Tor in den letzten vier Spielen – und in Dortmund droht auch noch der Ausfall von Wimmer und Okugawa

Bielefeld

„Wir haben keine Chance, aber die wollen wir nutzen.“ So oder so ähnlich könnte das Motto lauten, unter dem der Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld am Wochenende seine Reise zum Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund antritt. Angeschlagene Leistungsträger und zahlreiche Corona-Fälle im Team erschweren die ohnehin schon anspruchsvolle Aufgabe beim Tabellenzweiten zusätzlich.

Von Dirk Schuster