Arminia darf mehr Fans reinlassen

Arminia Bielefeld kann beim nächsten Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen erneut mehr Zuschauer ins Stadion lassen. Das teilt der Fußball-Erstligist in einer Presseerklärung mit.

Beim nächsten Heimspiel dürfen 16.250 Zuschauer in die Schüco-Arena.

Beim Spiel am vergangenen Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim war die Schüco-Arena mit 13.750 Zuschauern ausverkauft. Gegen Bayer 04 Leverkusen am Sonntag, 3. Oktober, um 19.30 Uhr sollen es 2500 Fans mehr sein.

"In Einklang mit der Corona-Schutzverordnung NRW sowie nach Absprache mit den Bielefelder Behörden und den guten Erfahrungen bei den bisherigen Heimspielen kann der DSC Arminia gegen Bayer Leverkusen 16.250 Zuschauer in der Schüco-Arena begrüßen", heißt es in der Miteilung.

Auch die Auslastung im Stehplatzbereich auf der Südtribüne könne nochmals erhöht werden, sodass rund 3300 Stehplätze (etwa 50 Prozent Auslastung) im Heimbereich im Angebot sein werden.

Und weitere Lockerungen sind geplant: Im Stadionumlauf wird es keine Sektorentrennungen mehr geben, sodass sich Fans im Stadion (abgesehen vom Gast-Bereich) frei bewegen können. Wie bereits beim Heimspiel gegen Hoffenheim bleiben zudem die Catering-Stände auch nach dem Spiel geöffnet, um einen Verkauf „zum Mitnehmen“ anbieten zu können.

Weiterhin bestehen bleibt laut Pressemitteilung hingegen die Pflicht, beim Stadion-Einlass einen 3G-Nachweis zu erbringen sowie dauerhaft (außer auf dem eigenen Platz) einen medizinischen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Der Einzelkartenvorverkauf für das Heimspiel gegen Leverkusen beginnt bereits an diesem Dienstag. Dann haben Dauerkarteninhaber der Saison 2020/21 zunächst ein Vorkaufsrecht auf maximal vier Tickets pro Person. Am Mittwoch, 22. September, beginnt dann der freie Vorverkauf ohne Kartenbegrenzung. Eintrittskarten werden im Ticket-Onlineshop sowie in den Fanläden des DSC Arminia Bielefeld erhältlich sein.