Arminia: Darum musste Wimmer so früh vom Feld

Bielefeld

Patrick Wimmer war der auffälligste Mann in der ersten Halbzeit - und das lag nicht nur an der dunklen Gesichtsmaske, die der Profi von Arminia Bielefeld am Samstag im Fußball-Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg in Folge eines Nasenbeinbruchs tragen musste. Um so überraschender war, dass DSC-Trainer Frank Kramer den 20-Jährigen, der das Führungstor von Masaya Okugawa brillant vorbereitet hatte, nach einer halben Stunde vom Feld holte. Sport-Geschäftsführer Samir Arabi sorgte für Aufklärung.

Von Dirk Schuster