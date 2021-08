Arminia-Duo gibt Meistertipp ab

Bielefeld

Am heutigen Freitagabend beginnt die 59. Saison in der Fußball-Bundesliga. Um 20.30 Uhr tritt der amtierende Meister FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach an. Im Borussia-Park werden 23.000 Zuschauer erwartet. Morgen greift dann auch Arminia Bielefeld ins Geschehen ein. DSC-Trainer Frank Kramer und Sportchef Samir Arabi haben vor dem ersten Anpfiff ihren Meistertipp abgegeben.

Von Dirk Schuster