Arminia feiert ersten Saisonsieg

Arminia kann wieder jubeln: In Stuttgart gewinnen die Ostwestfalen am Samstagnachmittag die erste Partie der Saison.

Trainer Frank Kramer, der vor der Partie eine Jobgarantie seiner Vorgesetzten ausgesprochen bekommen hatte, veränderte seine Mannschaft gegenüber dem 1:2 gegen Mainz auf sechs Positionen. Sein Startelfdebüt feierte Sebastian Vasiliadis. Außerdem waren Joakim Nilsson, Cedric Brunner, Patrick Wimmer, Masaya Okugawa und Florian Krüger von Anfang an dabei. Auf der Bank fanden sich dafür Nathan de Medina, Andres Andrade, Edimilson Fernandes, Alessandro Schöpf und Bryan Lasse wieder, Robin Hack (erkältet) fehlte im Kader.

Kramer hatte gefordert, wieder einfachen Fußball zu spielen, ohne „Schnickschnack und Pirouetten“. Vielleicht auch deshalb kehrte er taktisch zur Viererabwehrkette zurück.



Ohne Pirouetten fiel in der 19. Minute praktisch aus dem Nichts das 1:0 für den DSC. Wimmer spielte einen Steilpass auf Okugawa, der behielt frei vor VfB-Schlussmann Fabian Bredlow die Ruhe und schob zur Gästeführung ein. Da war das Spielglück mal bei den Arminen, denn der Japaner stand nur hauchdünn nicht im Abseits und zuvor hatten die vom Verletzungspech gebeutelten Schwaben zwei gute Chancen (Sosa, 13., Massimo, 15.).

Mit der Führung im Rücken wirkten die Gäste sicherer, Vasiliadis machte ein gutes Spiel, die Abwehr stand nun besser.

Die nächste Chance hatten die Stuttgarter erst in der 38. Minute, als Jacob Laursen einen Schuss von Daniel Didavi gerade noch über die Latte lenkte. Allerdings hätte das Tor wegen Abseits nicht zählen dürfen.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Arminen das Spiel im Griff, nur der letzte Pass kam nicht, so dass es keine klaren Chancen gab. Dann war das Spiel für Vasiliadis und Nilsson beendet, Schöpf und Andrade kamen (59.). Mit verrinnender Spielzeit wurden die Zuschauer ungeduldig, weil sich ihre Mannschaft keine Chancen erspielen konnte, es gab auch Pfiffe. Die Arminen hätten dann fast auf 0:2 erhöht, doch nach einem Freistoß von Schöpf traf Andrade per Kopf nur den Außenpfosten (70.).

Dann verletzte sich Wimmer bei einem Zweikampf mit Nikolas Nartey, als beide schwer mit den Köpfen zusammen prallten. Wimmer musste den Platz verlassen. In der Schlussphase stand den Arminen gleich zweimal die Querlatte des VfB-Tores im Weg. Erst scheiterte Amos Pieper am Querbalken (83.), dann Janni Serra (86.). Aber der DSC brachte den Sieg auch so über die Zeit und durfte am Ende feiern.

Jetzt ist Länderspielpause, danach geht es für Arminia mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter (20. November, 15.30 Uhr).

Stuttgart: Bredlow - Anton, Ito, Mola (61. Faghir) - Karazor, Nartey (85. Maglica) - Sosa, Mangala (61. Klimowicz), Endo (72. Klement) - Didavi - Massimo (72. Coulibaly)

Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson (59. Andrade), Laursen - Prietl, Vasiliadis (59. Schöpf) - Wimmer (81. Fernandes), Krüger (81. Kunze), Okugawa (81. Serra) - Klos

Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle)

Zuschauer: 33.550

Tor: 0:1 Okugawa (19.)

Gelbe Karten: - / Brunner, Kunze, Prietl