Arminia 1:2 - die Stimmung schlägt um

Bielefeld

Arminia Bielefeld kommt in der Fußball-Bundesliga überhaupt nicht in die Spur. Vier Tage nach dem Zweitrunden-Pokal-Aus (2:3 nach Verlängerung) verloren die Ostwestfalen in ihrer Mainz-Woche auch das zweite Duell gegen den FSV. Am Samstag unterlag der DSC vor knapp 20.000 Fans in der Schüco-Arena verdient mit 1:2 (1:1). Nach zehn Spieltagen sind die Bielefelder immr noch sieglos.



Von Dirk Schuster