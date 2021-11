Arminia siegt 1:0 gegen Braunschweig

Im Vergleich zum 1:0-Sieg in der Bundesliga am vergangenen Samstag gab es neun Änderungen in der Bielefelder Startelf. Lediglich Rechtsverteidiger Cedric Brunner und Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis waren auch gegen Braunschweig in der Startformation. Bei den Gästen spielten Ex-Armine Brian Behrendt und der derzeit vom DSC an die Eintracht ausgeliehene Jomaine Consbruch mit.

Die erste Torchance hatte Edmilson Fernandes, der es nach einer Flanke von Lennart Czyborra volley versuchte, das Tor aber knapp verfehlte (6. Minute). Die Niedersachsen kamen nach Ballverlusten der Gastgeber zu Möglichkeiten. Zunächst verlor Nathan de Medina den Ball, aber DSC-Schlussmann Stefanos Kapino parierte den Versuch von Yari Otto (31.).

Als der zur zweiten Halbzeit für den Gelb-rot-gefährdeten Guilherme Ramos eingewechselte Manuel Prietl die Kugel vertändelte, verzog Braunschweigs Enrique Pena Zauner knapp (50.). Auf der Gegenseite hatte Torwart Jasmin Fejzic wenig Mühe mit einem Schuss von Bryan Lasme (56.). In der 85. Minute fiel dann aber doch noch ein Tor. Janni Serra traf per Kopf nach Flanke von Brunner. Trainer Frank Kramer freute sich: "Für Janni als Stürmer ist es gut für seine Sicherheit, dass er heute wieder getroffen hat."



Bielefeld: Kapino - Brunner, de Medina, Ramos (46. Prietl), Czyborra - Vasiliadis (74. Cherny), Kunze (46. Krüger) - Fernandes, Hack - Lasme, Serra