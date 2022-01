Arminia goes Südafrika

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld und der südafrikanische Klub Maritzburg United FC haben am Dienstag eine Kooperation verkündet. Bei der Pressekonferenz in Südafrika war auch Arminias Jahrhundertrainer Ernst Middendorp, derzeit zum vierten Mal Coach in Maritzburg, dabei.

Vor Ort äußerte sich der Vorsitzende des südafrikanischen Klubs, Farook Kadodia, überschwänglich: "Dies ist ein Meilenstein für unseren Verein, wir sind sehr aufgeregt und stolz. Wir wollen Wissen, Ressourcen und Ideen austauschen." Aus Bielefeld waren Arminias Vizepräsident Dr. Maurice Eschweiler und der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Finn Holsing, zugeschaltet.



"Fußball verbindet Menschen, die Gesellschaft, Kulturen und Vereine. Südafrika hat eine sehr junge Gesellschaft. Wir wollen in die Entwicklung von jungen Talenten investieren. Dafür müssen wir die Jugend verbinden und das gelingt mit der Kooperation", sagte Eschweiler. Laut Holsing gehe es vor allem darum, einen Austausch unter Trainern zu intensivieren, Wissen zu tauschen und voneinander zu lernen.



Der Fokus der Kooperatrion liege klar auf den Jugenspielern. Eschweiler: "Abgesehen von der Jugend soll der Fokus vor allem auch auf die Trainer gelegt werden. Nur wenn die Trainer bestmöglich geschult sind, können sie die Jugend mit dem größtmöglichen Erfolg trainieren und die Entwicklung fördern.“ Schon zuvor hatte der DSC in Johannesburg. den USA und Japan erste kleine Schritte auf internationaler Ebene getan. Nun wurde nach einem Partner gesucht und mit Maritzburg United gefunden. "Es handelt sich um ein sehr langfristig angelegtes Projekt. Südafrika ist in der Hinsicht hoch spannend, da die junge Bevölkerung danach dürstet, systematisch ausgebildet zu werden. Genau das machen wir ja bereits schon hier in unserem NLZ“, so Eschweiler. Der DSC könne von größerer Bekanntheit in Afrika nur profitieren.



Ernst Middendorp ist nicht der Initiator der Kooperation, der 63-Jährige begleite das Projekt aber positiv, wie Eschweiler betonte. "Die Kooperation ist personenunabhängig. Es schadet aber sicher nicht, dass Maritzburg einen Coach mit positiven Erfahrungen bezüglich Arminia hat." Middendorp wies darauf hin, dass es bei Arminia in der Ausbildung junger Spieler eben nicht nur um den Fußball gehe. "Gerade in diesem Punkt gibt es in Südafrika Defizite", sagte er. Sobald es vertretbar ist, soll es auch wieder physische Kontakte geben, wollen die Arminen also nach Maritzburg reisen und soll es umgekehrt auch Besuche der Südafrikaner in Bielefeld geben.