Arminia happy: ein Spieltag wie gemalt

Bielefeld

Es hätte kaum besser laufen können für Arminia Bielefeld an diesem Wochenende. Denn nicht nur, dass der DSC mit dem 1:0 (0:0) gegen Union Berlin am Samstag endlich seinen lang ersehnten zweiten Heimsieg in dieser Fußball-Bundesligasaison feiern konnte. Die Resultate der Kellerkonkurrenten waren für die Arminen so etwas wie die unverhoffte Gratisfahrt im Kirmes-Karussell.

Von Dirk Schuster