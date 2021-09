Arminia hofft auf mehr Fans

Bielefeld

Arminia Bielefeld hofft in naher Zukunft wieder auf mehr Fans bei den Heimspielen in der Fußball-Bundesliga. Das sagte DSC-Sport-Geschäftsführer Samir Arabi vor der Partie an diesem Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr, Schüco-Arena/Sky).

Von Dirk Schuster