Arminia in der Sackgasse

Wenn die Achse der Arrivierten bedenklich bröckelt und die Neuen nicht so Fuß fassen wie erhofft, dann ist das für einen Klub wie Arminia eine gefährliche Mischung. Denn dann ist klar, dass es nicht reichen kann, um in der Fußball-Bundesliga eine Chance zu haben.

Platz 17 nach zehn Spieltagen ist gemessen an den Leistungen zwar durchaus ein etwas verzerrtes Spiegelbild. Zwei, drei, vielleicht sogar vier Punkte mehr waren drin. Doch das ist nur eine Wahrheit. Eine andere ist, dass die Leistungskurve in der Liga in die falsche Richtung zeigt. Die vielen Wechsel des Trainers in puncto Personal und Taktik tragen zu einer unübersehbaren Instabilität bei.