Arminia kann doch noch gewinnen

Emsdetten

In der Bundesliga sieglos, im Testspiel aber erfolgreich: Arminia Bielefeld hat am Donnerstag eine Freundschaftspartie gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo verdient mit 2:1 (1:1 ) gewonnen. Jacob Laursen und Janni Serra erzielten im Salvus-Stadion in Emsdetten die Treffer für den DSC, der nach sieben Ligaspielen noch auf den ersten Saisonsieg wartet.

Von Dirk Schuster