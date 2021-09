Arminia lässt ersten Dreier liegen

Bielefeld

Arminia Bielefeld hat die Chance auf den ersten Sieg in dieser Fußball-Bundesligasaison verpasst. Beim 0:0 am Samstag in der ausverkauften Schüco-Arena gegen die TSG 1899 Hoffenheim vergab der DSC gleich eine ganze Reihe hochkarätiger Torgelegenheiten. Allerdings hatten auch die Gäste vor 13.750 Zuschauern in einer unterhaltsamen Partie ihre Möglichkeiten.



Von Dirk Schuster