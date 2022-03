Arminia  mit Rumpfkader nach Dortmund

UPDATE: Sechs Corona-Fälle, doch die Partie beim BVB soll am Sonntag stattfinden

Bielefeld

Abstiegskandidat Arminia Bielefeld wird die Reise zum Fußball-Bundesligaspiel an diesem Sonntag bei Borussia Dortmund (17.30 Uhr, Signal-Iduna-Park) antreten. Das hat DSC-Sport-Geschäftsführer Samir Arabi in einer Pressekonferenz am Samstagvormittag erklärt.

Von Dirk Schuster