Arminia-Profi Vasiliadis hat Corona

Mittelfeldspieler fällt am Samstag gegen den 1. FC Köln aus – kein weiterer DSC-Profi in Quarantäne

Bielefeld

Der DSC Arminia Bielefeld hat in der laufenden Fußball-Bundesligasaison seinen ersten Corona-Fall. Sebastian Vasiliadis ist positiv getestet worden und befindet sich in häuslicher Quarantäne, wie der Klub am Donnerstag mitteilte.

Von Dirk Schuster