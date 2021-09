Arminia spät geschlagen

Berlin

Für den DSC Arminia Bielefeld wird es in der Fußball-Bundesliga zunehmend ungemütlicher. Am Samstag verloren die Ostwestfalen mit 0:1 (0:0) beim 1. FC Union Berlin und sind auch nach sechs Spieltagen weiter ohne Sieg. Das Tor für die Eisernen erzielte Kevin Behrens in der 87. Minute.