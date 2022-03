Arminia-Spiel in Dortmund droht die Absage

Eigentlich hatte am heutigen Freitag um 10.30 Uhr die turnusmäßige Arminia-Pressekonferenz zum Spiel in Dortmund stattfinden sollen. Um 9.20 Uhr aber teilte der DSC mit, dass die Pressekonferenz "auf Grund aktueller Entwicklungen" um 24 Stunden auf Samstag, 10.30 Uhr verschoben wird. Nähere Angaben machte der Klub nicht. Doch was das bedeuten soll, dürfte unzweifelhaft sein: Die Austragung des Spiels steht massiv auf der Kippe. Die Entscheidung, ob die Partie stattfinden kann, wird spätestens morgen fallen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen