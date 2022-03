Arminia-Sportchef Arabi am Sonntag: "Das Spiel in Dortmund findet statt"

Arminia Bielefeld kann wie geplant am heutigen Sonntag, 13. März, zum Fußball-Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund antreten. "Das Spiel findet statt", erklärte DSC-Sport-Geschäftsführer Samir Arabi auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES am Sonntagvormittag.

Ob noch ein weiterer Corona-Fall innerhalb der Mannschaft hinzugekommen ist, wollte Arabi nicht kommentieren. In einer Pressekonferenz am Samstagvormittag hatte der 43-Jährige erklärt, dass zu jenem Zeitpunkt sechs DSC-Spieler an Covid-19 erkrankt seien.