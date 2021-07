Arminia Bielefelds erstes Spiel der Saison 2021/22 gegen den SC Freiburg wird am Samstag, den 14. August, um 15.30 Uhr in der Schüco-Arena angepfiffen.

Am 9. April gewann Arminia mit Manuel Prietl (rechts, gegen Yannik Keitel) das Heimspiel 1:0 gegen Freiburg. Am 14. August kommt es zum Wiedersehen.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Mittwoch die zeitgenauen Ansetzungen für die ersten sechs Spieltage bekanntgegeben. Gegen Freiburg kann der DSC aller Voraussicht nach mit bis zu 13.250 Zuschauern im Stadion planen. Am Dienstag hatten die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Das erste Auswärtsspiel der kommenden Spielzeit bestreiten die Arminen am Samstag, 21. August, um 15.30 Uhr bei der SpVgg Greuther Fürth.