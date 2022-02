Arminia-Stürmer Serra: „Einfach schlecht“

Vorne harmlos, hinten offen wie ein Scheunentor: Arminia Bielefeld hat einen ganz schwachen Tag erwischt und darf sich mit der 0:2 (0:1)-Niederlage im Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag bei der TSG 1899 Hoffenheim bestens bedient fühlen. Das sahen auch die DSC-Profis so.

„Wir sind von der ersten Minute an immer einen Schritt zu spät gekommen. Wir sind nur hinterhergelaufen und können froh sein, dass wir nicht noch höher verloren und unser gutes Torverhältnis nicht kaputt gemacht haben. Das ist das einzig Positive, was wir mitnehmen können“, fasste Außenstürmer Florian Krüger die restlos enttäuschenden 90 Minuten in Sinsheim zusammen.