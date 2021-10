Arminia sucht noch den Fehler

Um 14.15 Uhr lief am Samstag in der Schüco-Arena technisch rein gar nichts mehr: Das komplette Internet brach bereits vor der Partie des DSC Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund (1:3) zusammen.

Als das Karten-Bezahlsystem zusammenbrach, bildeten sich lange Schlangen an den Catering-Ständen.

Das hatte unter anderem zur Folge, dass im Stadion – wie schon beim Heimspiel gegen Leverkusen – das Bezahlen per Handyapp beziehungsweise per Karte an den Verpflegungsständen nicht mehr möglich war. Außerdem wurden die Zuschauer aufgefordert, ihre Pfandbecher bis zum nächsten Stadion-Besuch mit nach Hause zu nehmen, weil eine Rücknahme und Pfandrückzahlung ebenfalls nicht möglich war.