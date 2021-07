Arminia-Test vor Zuschauern

DSC spielt am Freitagnachmittag in Kufstein gegen Stuttgart

Scheffau

Das erste Testspiel im Trainingslager war am vergangenen Sonntag wetterbedingt ausgefallen, an diesem Freitag soll es aber eine Partie geben – mit Fans. Arminia tritt um 16.15 Uhr in der Kufstein-Arena vor bis zu 1000 Zuschauern gegen den Ligakonkurrenten VfB Stuttgart an (Übertragung bei Servus TV).

Von Jens Brinkmeier