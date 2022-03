Bielefeld

Beim Versuch, den FC Augsburg in der Fußball-Bundesligatabelle am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) bis auf fünf Punkte wegzuschieben, baut der DSC Arminia Bielefeld auch wieder auf Stefan Ortega Moreno. Wie lange der in dieser Saison erneut herausragende Torhüter den Ostwestfalen noch erhalten bleibt, ist allerdings offen.

Von Dirk Schuster