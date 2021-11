Arminia: Ungeimpfte in Quarantäne bekommen kein Gehalt

Bielefeld

Die Corona-Fälle häufen sich auch in der Fußball-Bundesliga, damit steigt auch die Zahl der Profis, die in Quarantäne müssen. Die Folge: Die Spieler stehen ihrem Verein nicht zur Verfügung. Der FC Bayern muss am Samstag gegen Arminia Bielefeld auf mindestens fünf Spieler verzichten, darunter Nationalspieler Joshua Kimmich oder aktuell Eric-Maxim Choupo-Moting. Die Münchner zahlen ungeimpften Spielern in Quarantäne kein Gehalt mehr, ebenso würde Arminia Bielefeld verfahren.



Von Jens Brinkmeier