Arminia verleiht Gebauer

Am Mittwoch teilten die Bielefelder mit, dass Gebauer (27, Vertrag bei Arminia bis 2023) für die laufende Spielzeit an den Zweitligaaufsteiger verliehen wird. Die „Schanzer“ sicherten sich zudem eine anschließende Kaufoption.

Gebauer war im Sommer 2020 vom österreichischen Bundesligisten SCR Altach nach Bielefeld gewechselt, wo er in der vergangenen Saison mit 23 Einsätzen (ein Tor, eine Torvorlage) zum Klassenerhalt in der Bundesliga beitrug. „Wir wünschen ihm für seine Zeit in Ingolstadt nur das Allerbeste, viel Spielpraxis, Gesundheit und viel Erfolg“, wird Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi in einer Klubmitteilung zitiert. Die Ingolstädter belegen in der 2. Liga mit nur einem Punkt aus vier Spielen den vorletzten Tabellenplatz.