Arminia: Volle Hütte gegen Stuttgart erlaubt

Darüber hat das Land NRW den Klub am Donnerstag informiert. Das bedeutet auch nach langer Zeit wieder eine volle Südtribüne auf der Alm.

Am heutigen Donnerstag sind alle noch verfügbaren Eintrittskarten für die Stehplatzblöcke 1 bis 4 in den freien Verkauf gegangen. Diese sind dann ebenso wie Sitzplatzkarten in allen Blöcken und Preiskategorien im Online-Ticketshop sowie in den Fanläden des DSC erhältlich. Der Kartenvorverkauf für das Kellerduell gegen den VfB läuft seit dieser Woche.

Ob am Spieltag noch Einschränkungen wie „2G-Plus“ sowie eine Maskenpflicht für die Veranstaltung gelten werden, konnte Arminia am Donnerstag noch nicht mitteilen.