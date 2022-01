Arminia vor 750 Fans gegen Fürth?

Bielefeld/Düsseldorf

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld dürfte im kommenden Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth 750 Zuschauer in die Schüco-Arena lassen. Das geht aus einer Erklärung von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) bei der Vorstellung der aktualisierten Corona-Schutzverordnung am Dienstag in Düsseldorf hervor.



Von Jens Brinkmeier