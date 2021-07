Arminia vor Fans gegen Enschede und Freiburg

Scheffau

Arminia Bielefeld kann sowohl das Testspiel gegen Twente Enschede (31. Juli, 15.30 Uhr) als auch das Auftaktduell in der Fußball-Bundesliga am 14. August (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg vor Zuschauern in der Schüco-Arena bestreiten. Der DSC teilte am Samstagmorgen mit, entsprechende Genehmigungen von den städtischen Behörden erhalten zu haben.

Von Jens Brinkmeier