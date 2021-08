Arminia wehrt sich gegen Beleidigungen

Am Donnerstag nutzte Daniel Mucha, Klubsprecher des Fußball-Bundesligisten, im Beisein von Sport-Geschäftsführer Samir Arabi und Trainer Frank Kramer die Gelegenheit, zu Beginn der Pressekonferenz zum Erstrunden-DFB-Pokalspiel bei der SpVgg Bayreuth (Samstag, 15.30 Uhr) einige Worte an die Anhänger und Kunden des DSC zur richten. So habe der Klub insbesondere in Bezug auf das Thema Ticket-Rückerstattungen aus der Vorsaison absolutes Neuland betreten. „Alle Mitarbeiter haben dies mit vollem Einsatz getan. Ja, wir haben dabei auch Fehler gemacht. Ja, wir wollen auch wissen, was falsch läuft, denn wir wollen uns ja verbessern und aus den Fehlern lernen“, sagte Mucha.

