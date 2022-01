Arminias Stürmerroulette

In vier Spielen in Folge hat Arminia Bielefeld jeweils doppelt getroffen. Und das, nachdem in den 15 Bundesligapartien zuvor insgesamt nur zehn Treffer gelungen waren.

Serra, Lasme, Klos: Wer beginnt am Freitag in Frankfurt?

Bryan Lasme (links) begann gegen Fürth im Sturm, in Frankfurt dürfte Janni Serra in der Startelf stehen.

Hauptgrund für die neue Torgefährlichkeit des DSC ist Masaya Okugawa. Der Japaner hat sieben Tore erzielt, viermal traf der Offensivspieler zuletzt in Serie. Die Stürmer allerdings waren am Bielefelder Torregen gegen Bochum (2:0), in Leipzig (2:0), in Freiburg (2:2) und am vergangenen Sonntag gegen Greuther Fürth (2:2) nicht sehr oft beteiligt.