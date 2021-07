Am Samstagmorgen trainierten die Arminen um Fabian Klos zum bisher letzten Mal draußen.

Die Regenfälle, die seit Samstagvormittag in Tirol niedergehen, haben den Platz in Schwaz, wo die Austragung geplant war, unbespielbar gemacht. Wie die Arminen den Nachmitta stattdessen verbringen, stand am Mittag noch nicht fest.